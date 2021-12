Col booster via quarantena | il super pass anche sui su traspoorti Negli stadi torna capienza 50%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Col booster

Sono dati in linearesto d'Europa. La curva dell'epidemia è ancora in salita - ha sottolineato - . Oltre il 60% della popolazione per la quale è prescritto il richiamo, il, lo ha ricevuto.... "Oltre il 60% della popolazione per la quale è prescritto il richiamo, il, lo ha ricevuto. ... Sono dati in linearesto d'Europa". Quanto alla variante Omicron , dice, "tutto fa supporre che ...Il tasso d'incidenza ogni 100mila abitanti per il periodo 20-26 dicembre è a 174,5 casi, come riporta l'Asl Bari ...Brusaferro: "Crescita casi netta e rapida". Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme e invita i genitori a vaccinare i più piccoli ...