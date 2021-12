City a tutta, 1 - 0 al Brentford e va a +8 sul Chelsea (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Manchester City allunga in vetta alla classifica della Premier League, vincendo a Londra, sul terreno del Brentford Community per 1 - 0 contro il Brentford, nel posticipo della 20/a giornata della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Manchesterallunga in vetta alla classifica della Premier League, vincendo a Londra, sul terreno delCommunity per 1 - 0 contro il, nel posticipo della 20/a giornata della ...

Advertising

xpaolax5 : @r_campix Se puoi vedi tutta l intervista parla del Chelsea e come ha detto no al City l’anno prima…. - meneghino80 : @mikepowah Qualcuno dirà perché abbiamo avuto tanti rigori… gnegnegne la rigorista…overperforming…ma andate a vende… - Swagst91 : è andata via la luce in tutta la city???? - mummy53690440 : Lo spettacolo di Capodanno andrà avanti nonostante l'ondata di virus: sindaco di New York New York City suonerà nel… - Brokvnrose : Io ho letto tutta la trilogia di city of brass e unpopular opinion: mi è piaciucchiata ma non mi ha fatto impazzire ??????? -