Cessione Inter, l'indiscrezione dagli States: Zhang ha venduto il club, presto l'annuncio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli States non hanno dubbi: secondo i media locali l'Inter sarebbe stata vedunta al fondo PIF, per un miliardo di euro. Da casa Inter tutto tace, ma sembra che Zhang sia volato a Los Angeles per trattare con i possibili acquirenti. "Nei prossimi giorni verrà dato un annuncio, con i nerazzurri che dovrebbero essere acquisiti per un sorprendente 1 miliardo di dollari (circa 900 milioni di euro) con PIF che sarà il maggiore azionista del club. PIF è uno dei più grandi fondi sovrani con circa 400 miliardi di dollari in gestione e investimenti in 13 settori. Il motivo principale dietro la vendita della squadra è la sua difficoltà finanziaria. È noto che i proprietari cinesi, il gruppo Suning Holdings che ha acquisito la squadra di calcio nel giugno 2016 sono alla ricerca attiva di un investitore che si ...

