Capodanno 2022 a Roma, gli orari di metro e bus per il 31 dicembre e il primo gennaio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nessun concerto di Capodanno, nessun festeggiamento in piazza. La pandemia ha sconvolto, ancora una volta, tutti i piani e anche quest’anno ci toccherà dare il benvenuto al 2022 con mascherina e distanziamento. Una fine dell’anno particolare, ma gli autobus e le metro nella Capitale non si fermano e l’azienda capitolina dei trasporti ha messo a punto un ‘piano’ con le date e gli orari in vista delle festività. Capodanno 2022 a Roma, gli orari di metro e bus per il 31 dicembre Un piano speciale per la mobilità della Capitale con orari modificati sull’intera rete dei trasporti. Il 31 dicembre la metro sarà attiva fino alle 2.30. Nello specifico, si legge sul sito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nessun concerto di, nessun festeggiamento in piazza. La pandemia ha sconvolto, ancora una volta, tutti i piani e anche quest’anno ci toccherà dare il benvenuto alcon mascherina e distanziamento. Una fine dell’anno particolare, ma gli autobus e lenella Capitale non si fermano e l’azienda capitolina dei trasporti ha messo a punto un ‘piano’ con le date e gliin vista delle festività., glidie bus per il 31Un piano speciale per la mobilità della Capitale conmodificati sull’intera rete dei trasporti. Il 31lasarà attiva fino alle 2.30. Nello specifico, si legge sul sito, ...

