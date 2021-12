Calcio | Frosinone | 10 positivi al Covid nel gruppo squadra

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. - (Adnkronos) - Ancora un focolaioscoppiato neldi un club di Serie B. A comunicare latà di ben dieci tesserati è ilcon una nota ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Ilcomunica che – a seguito del posticipo di numero 2 giornate deciso dall'Assemblea di Lega di Serie B lo scorso 23 dicembre – ha stabilito di concedere il periodo feriale natalizio per i Componenti deldal 23-12 al 29-12-2021. Parallelamente, è stato richiesto a tutti i componenti deldi effettuare, durante il periodo feriale ed a titolo personale, un tampone antigenico di controllo per verificare la ...

Frosinone, 29 dic. - Ancora un focolaio Covid scoppiato nel gruppo squadra di un club di Serie B. A comunicare la positività di ben dieci tesserati è il Frosinone con una nota ufficiale pubblicato sul proprio sito web: 'Il Frosinone comunica che - a seguito del posticipo di 2 giornate - ha stabilito di concedere il periodo feriale natalizio per i componenti del gruppo squadra dal 23 al 29 dicembre. Il 30 era programmata la ripresa degli allenamenti ma scatta l'allarme in casa del Frosinone alle prese con un focolaio che coinvolge i calciatori Il campionato di Serie B 2021-2022 è fermo causa Covid.