Botti | 320 chili sequestrati dalla polizia a Napoli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena sono intervenuti all’interno di un parco privato di via Nicola Nicolini dove hanno rinvenuto, dentro una cabina elettrica in disuso, diverso materiale esplodente ed artifizi pirotecnici ad effetto illuminante ed esplosivo. I poliziotti, con il supporto di personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno sequestrato 400 ordigni di illegale fabbricazione (c.d. bombe carta) per un peso di 20 kg ed altro materiale ad effetto illuminante ed esplodente di categoria F1, F2 e F3 per un peso complessivo di 320 kg.. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

