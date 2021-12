ATP Cup 2022, la Francia sarà insidiosa per Sinner e Berrettini. L’obiettivo sarà evitare il doppio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel tardo pomeriggio australiano, l’odierna mattinata italiana, il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis, che si terrà a Sydney dall’1 al 9 gennaio è stato stravolto: l’Austria, visti i forfait di Dominic Thiem e Dennis Novak, non può più scendere in campo. sarà la Francia, inizialmente avente diritto a partecipare e poi sostituita dagli USA dopo il forfait di Gael Monfils, a prendere il posto dell’Austria, con una formazione che comprende Ugo Humbert ed Arthur Rinderknech quali singolaristi ed Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin quali doppisti. Gli accoppiamenti cambiano così: il 4 gennaio alla mezzanotte ora italiana nel primo singolare Arthur Rinderknech sfiderà Jannik Sinner, nel secondo singolare Ugo Humbert affronterà Matteo Berrettini e poi in caso di parità a decidere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel tardo pomeriggio australiano, l’odierna mattinata italiana, il Girone B dell’ATP Cupdi tennis, che si terrà a Sydney dall’1 al 9 gennaio è stato stravolto: l’Austria, visti i forfait di Dominic Thiem e Dennis Novak, non può più scendere in campo.la, inizialmente avente diritto a partecipare e poi sostituita dagli USA dopo il forfait di Gael Monfils, a prendere il posto dell’Austria, con una formazione che comprende Ugo Humbert ed Arthur Rinderknech quali singolaristi ed Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin quali doppisti. Gli accoppiamenti cambiano così: il 4 gennaio alla mezzanotte ora italiana nel primo singolare Arthur Rinderknech sfiderà Jannik, nel secondo singolare Ugo Humbert affronterà Matteoe poi in caso di parità a decidere ...

Advertising

SkyTG24 : Tennis Atp Cup, è ufficiale: Djokovic non ci sarà in Australia - FiorinoLuca : Novak #Djokovic si cancella dall’ATP Cup. La Serbia parteciperà senza di lui. Francia ammessa con Humbert, si tira… - FiorinoLuca : Rose in ATP Cup aggiornate a mercoledì 29 dicembre ?? - Gazzettino : #tennis, Djokovic si è ritirato dall'Atp Cup - zazoomblog : Djokovic non gioca l’Atp Cup e pone dubbi sull’Australian Open - #Djokovic #gioca #l’Atp #dubbi -