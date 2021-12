Alex Belli a Delia Duran | ' Voglio un figlio da te' La lettera d' amore prima di entrare al Gf Vip

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la coppianon è ancora arrivato il momento di dire addio al Grande Fratello Vip . A un mese dall'espulsione del gieffino, ora toccherà alla moglienella casa più ...

Advertising

GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - SereM05 : RT @mrsincoerenza: Entrare a casa di Alex Belli significa prepararsi psicologicamente al fatto che ti ritrovi le sue iniziali pure sulla ma… - applefruit84 : RT @Samanthatewitch: Biagio ad Alex: 'Quel bacio era bello eravate belli,avete emulato il tuo nome BELLI' Alex:'Tutto è cambiato da lì' Non… - chiara_sciuto : RT @Samanthatewitch: Biagio ad Alex: 'Quel bacio era bello eravate belli,avete emulato il tuo nome BELLI' Alex:'Tutto è cambiato da lì' Non… - CronacaSocial : Alex Belli sfoggia la stessa camicia di Tommaso Zorzi al GFVip: ecco quanto costa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Per la coppia- Delia Duran non è ancora arrivato il momento di dire addio al Grande Fratello Vip . A un mese dall'espulsione del gieffino, ora toccherà alla moglie entrare nella casa più spiata di ...scrive a Delia Duran una lettera d'amore, quando mancano ormai pochi giorni al suo ingresso ufficiale all'interno della casa più spiata d'Italia.che ha tanto fatto discutere all'...Alex Belli desidera un figlio e ovviamente desidera che a renderlo padre sia Delia Duran. E’ con una dichiarazione d’amore su Novella 2000 che uno dei principali protagonisti del GF Vip rivela ancora ...Delia Duran è stata smascherata dall’amante Carlo Cuozzo. Il ragazzo ha rivelato in un video tutta la verità sulla loro presunta ...