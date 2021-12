Al Bano | ”Sono positivo al Covid ma sto benissimo’

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “alma grazie a Dio sto benissimo”. Lo rivela Alall’Adnkronos. ‘ ‘Ho fatto tre volte il vaccino e miattenuto a tutti i protocolli eppure mipreso il virus”, racconta con rammarico. Il cantante spiega che la compagna Loredana Lecciso è risultata negativa al tampone molecolare e anche i suoi familiari perciò è l’unico ad aver contatto il. “Non ho idea di come possa essermelo preso – continua –stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poistato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”. Alquindi si è accorto di essereper ...

Anche Al Bano è positivo al Covid. Lo ha annunciato lo stesso cantautore pugliese: «Sto benissimo, grazie alle tre dosi di vaccino sono ...«Ebbene sì, il maledetto virus mi ha colpito e ora mi impedisce di fare quello che vorrei. La bara l'ho già comprata e ci ho ...