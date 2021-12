Al Bano positivo al Covid: “Il virus maledetto mi ha colpito. Signori no-vax, state attenti. Sono qua che devo combattere” – VIDEO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Ebbene sì: il virus, maledetto virus Covid, mi ha colpito”. Al Bano annuncia così, con un VIDEO messaggio postato sui suoi canali social, la sua positività al Covid. “Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti miei amici”, aggiunge il cantante. “Sono qua che devo combattere, un braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Il nemico più importante e più squallido che rappresenta un pò il nemico della terza guerra mondiale, perché di quello si tratta. Che dire, finirà, perché tutto passa. Io gli ho già preparato il funerale, la bara l’ho comprata: si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Ebbene sì: il, mi ha”. Alannuncia così, con unmessaggio postato sui suoi canali social, la sua positività al. “Mi haal punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti miei amici”, aggiunge il cantante. “qua che, un braccio di ferro con questoche è invisibile ma colpisce. Il nemico più importante e più squallido che rappresenta un pò il nemico della terza guerra mondiale, perché di quello si tratta. Che dire, finirà, perché tutto passa. Io gli ho già preparato il funerale, la bara l’ho comprata: si ...

