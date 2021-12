WWE | Day 1 sarà fondamentale per Reigns e Lesnar | WrestleMania inizierà proprio li

(Di martedì 28 dicembre 2021) Romanè sulla cresta dell’onda dal suo ritorno nella compagnia a SummerSlam dell’anno scorso. È tornato come Tribal Chief e si è veramente reinventato. Il cambiamento è durato diversi anni, dato che i fan l’hanno richiesto a gran voce per così tanto tempo. Il PPV Day 1 dovrebbe svolgersi senza intoppi affinchévada come previsto. The Head of the Table è stato certamente dominante come Universal Champion, dato che è rimasto tale per oltre un anno. È improbabile che perda presto il titolo, a quanto pare. Ha combattuto contro diverse Superstar durante tutto questo tempo. Come riportato in precedenza, Roman è stato rimosso dai live event dell’Holiday Tour della WWE a Tampa, in Florida. Questo è avvenuto prima ancora che Seth Rollins fosse escluso dopo essere risultato positivo al COVID-19. Voci di corridoio Secondo rumor, ...

Kevin Owens avrà la possibilità di diventare per la prima volta in carrieraChampion in occasione di1 , PPV in programma sabato 1 gennaio, quando affronterà Big E, Seth Rollins e Bobby ...Il main event ha visto scontrarsi l'attualeChampion Big E e lo sfidante Bobby Lashley in uno ... A vincere è stato il membro del Newcon la patentata Big Ending dopo un poderoso schianto di ...Vince McMahon and several other top WWE executives missed RAW this week as per the latest reports. According to PWInsider, Senior Vice President & Executive Director Bruce Prichard; Executive Producer ...Roman Reigns is on a roll since his return to the company back at WWE SummerSlam last year. He returned as the Tribal Chief and truly reinvented himself.