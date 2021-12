Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 18:15 (Di martedì 28 dicembre 2021) Viabilità DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 18.05 CILUFFO MARCO BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCOMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA USCITA CON LA Roma TERAMO CON DIFFICOLTA DI USCITA SUL TRATTO URBANO CON CODE DA TOR CERVARA ALTRI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA STORTA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO PROSEGUENDO VERSO RIANO UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO PER LAVORI CI SONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO SCENDIAMO A SUD DELLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)DEL 28 DICEMBREORE 18.05 CILUFFO MARCO BEN RITROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAINCOMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA USCITA CON LATERAMO CON DIFFICOLTA DI USCITA SUL TRATTO URBANO CON CODE DA TOR CERVARA ALTRI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA TRA LA LOCALITA OLGIATA E LA STORTA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO PROSEGUENDO VERSO RIANO UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA LOCALITA QUARTICCIOLO PER LAVORI CI SONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO SCENDIAMO A SUD DELLA ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in viale delle Medaglie d'Oro - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sulla Tuscolana tra Arco di Travertino e viale Togliatti - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via della Camilluccia, tratto urbano A24, via della Magliana, viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato sulla Tangenziale (uscita largo Passamonti-stz Tiburtina) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 12 - 2021 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 17.05 CILUFFO MARCO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA ...SU FERRO TRAFFICO È IN GRADUALE RIPRESA DOPO L'INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA ALTA VELOCITA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 12 - 2021 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 16.20 CILUFFO MARCO BEN RI - TROVATI DA MARCO CILUFFO E GLIA ...INFINE PER IL TRASPORTO SU FERRO CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 17.05 CILUFFO MARCO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA ...SU FERRO TRAFFICO È IN GRADUALE RIPRESA DOPO L'INTERVENTO DEI TECNICI SULLA LINEA ALTA VELOCITA...DEL 28 DICEMBRE 2021 ORE 16.20 CILUFFO MARCO BEN RI - TROVATI DA MARCO CILUFFO E GLIA ...INFINE PER IL TRASPORTO SU FERRO CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA...