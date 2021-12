Variante Omicron: 9 su 10 vaccinati presentano sintomi lievi (Di martedì 28 dicembre 2021) La Variante Omicron si sta espandendo in modo molto veloce. Sembra però non scalfire l’efficacia dei vaccini, difatti, 9 persone su 10 che hanno contratto la Variante presentano sintomi lievi. (Photo by Alex Wong/Getty Images)La Variante Delta sta lasciando spazio a quella Omicron, riscontrata per la prima volta in Botswana e in Sudafrica. Il 26 novembre la Variante è stata classificata come “preoccupante” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso, dopo un mese la Variante sembra preoccupare meno gli esperti, se all’inizio il dibattito scientifico verteva sulla pericolosità della nuova Variante, oggi, i dati sembrano invece confermare un impatto più moderato. Come spiega il ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021) Lasi sta espandendo in modo molto veloce. Sembra però non scalfire l’efficacia dei vaccini, difatti, 9 persone su 10 che hanno contratto la. (Photo by Alex Wong/Getty Images)LaDelta sta lasciando spazio a quella, riscontrata per la prima volta in Botswana e in Sudafrica. Il 26 novembre laè stata classificata come “preoccupante” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso, dopo un mese lasembra preoccupare meno gli esperti, se all’inizio il dibattito scientifico verteva sulla pericolosità della nuova, oggi, i dati sembrano invece confermare un impatto più moderato. Come spiega il ...

