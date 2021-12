“Una notte a Venezia” al Donizetti, accesso a teatro con Super Green Pass e mascherina FFP2 (Di martedì 28 dicembre 2021) Bergamo. Sarà un addio al 2021 e un benvenuto al 2022 con obbligo di presentare il Super Green Pass e di indossare mascherina FFP2: la Fondazione teatro Donizetti conferma il doppio appuntamento di fine e inizio anno con l’Operetta rassicurando il pubblico sul completo rispetto delle norme vigenti anti Covid 19. Inoltre, il teatro Donizetti, recentemente riconsegnato alla città dopo i lavori di restauro, dispone ora di un moderno impianto che garantisce un efficace ricambio dell’aria. Al pubblico non sarà consentito consumare cibi e bevande durante l’intervallo tra i due atti dello spettacolo. La sera del 31 dicembre (ore 20.00) e il pomeriggio di sabato 1° gennaio (ore 15.30) il sipario si alzerà, quindi, su Una notte ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021) Bergamo. Sarà un addio al 2021 e un benvenuto al 2022 con obbligo di presentare ile di indossare: la Fondazioneconferma il doppio appuntamento di fine e inizio anno con l’Operetta rassicurando il pubblico sul completo rispetto delle norme vigenti anti Covid 19. Inoltre, il, recentemente riconsegnato alla città dopo i lavori di restauro, dispone ora di un moderno impianto che garantisce un efficace ricambio dell’aria. Al pubblico non sarà consentito consumare cibi e bevande durante l’intervallo tra i due atti dello spettacolo. La sera del 31 dicembre (ore 20.00) e il pomeriggio di sabato 1° gennaio (ore 15.30) il sipario si alzerà, quindi, su Una...

