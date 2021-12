Ultime Notizie Roma del 28-12-2021 ore 19:10 (Di martedì 28 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tu due milioni e mezzo di persone in isolamento causa contatti con positivi al covid governo e regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena appena una paralisi delle attività produttive un parere è stato chiesto al CTS convocato per domani di sicuro di ridurre da inizio gennaio l’isolamento dei contatti a 35 giorni perché abbia ricevuto la terza dote l’allarme di Zaia reagente tamponi possono finire i segnali dal mercato ieri 30810 contagi in 24 ore con 3 24883 del giorno di Natale quasi la metà per la variante omicron preoccupa la crisi del turismo con tante prenotazioni annullate soprattutto in montagna migliorano le principali Borse europee anche oggi senza Londra con andamento contrastato dei listini americani tranquillizzare gli investitori dell’allenamento del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tu due milioni e mezzo di persone in isolamento causa contatti con positivi al covid governo e regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena appena una paralisi delle attività produttive un parere è stato chiesto al CTS convocato per domani di sicuro di ridurre da inizio gennaio l’isolamento dei contatti a 35 giorni perché abbia ricevuto la terza dote l’allarme di Zaia reagente tamponi possono finire i segnali dal mercato ieri 30810 contagi in 24 ore con 3 24883 del giorno di Natale quasi la metà per la variante omicron preoccupa la crisi del turismo con tante prenotazioni annullate soprattutto in montagna migliorano le principali Borse europee anche oggi senza Londra con andamento contrastato dei listini americani tranquillizzare gli investitori dell’allenamento del ...

