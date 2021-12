Trappola di cristallo, parla la mamma di Bruce Willis: "Non è un film di Natale" (Di martedì 28 dicembre 2021) La madre di Bruce Willis è intervenuta in merito al dibattito che va avanti da anni: Trappola di cristallo è un film di Natale? Ecco la sua risposta. Ogni Natale, i fan di Trappola di cristallo discutono se il film sia natalizio o meno ma quest'anno interviene una persona speciale: la madre del protagonista Bruce Willis, che espone la sua opinione in merito. Già anni fa Bruce Willis, che in Trappola di cristallo interpreta l'agente di polizia John McClane, aveva detto che secondo lui non si tratta di un film natalizio ma solo di un suo film d'azione. Ora, anche la mamma ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) La madre diè intervenuta in merito al dibattito che va avanti da anni:diè undi? Ecco la sua risposta. Ogni, i fan dididiscutono se ilsia natalizio o meno ma quest'anno interviene una persona speciale: la madre del protagonista, che espone la sua opinione in merito. Già anni fa, che indiinterpreta l'agente di polizia John McClane, aveva detto che secondo lui non si tratta di unnatalizio ma solo di un suod'azione. Ora, anche la...

