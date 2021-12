Sì al bus di Santa Claus | stop per la Befana | ritocco al cartellone degli eventi dopo la stretta con le ultime normative anti Covid

Advertising

LiguriaNotizie : Santa Margherita, Amt bus gratuiti per i residenti over 70 - StefanoFabrizi1 : Concerti, Santa Claus Bus, spettacolo di Catà e presepi: gli appuntamenti a Porto San Giorgio dal 24 al 28 dicembre - BTiddia : RT @SOLCALIENTE2: @RenatoSouvarine I miracoli li faceva solo la Raggi!: 2 bus bruciati al giorno, introduzione di allevamenti urbani di sui… - SOLCALIENTE2 : @RenatoSouvarine I miracoli li faceva solo la Raggi!: 2 bus bruciati al giorno, introduzione di allevamenti urbani… - LucianoSiri68 : @antoguerrera @repubblica Ah beh... e l’energia elettrica per i bus con cosa la produce? Con l’acqua santa o fa tut… -

Ultime Notizie dalla rete : bus Santa

il Resto del Carlino

PORTO SAN GIORGIO - Appuntamenti di fine anno e inizio 2022, annullata l'animazione in piazza e la Festa della Befana . Come da programma, oggi in piazza MatteottiClausdalle 10 alle 19, per tutti i bambini che, accompagnati dagli animatori, potranno salire a bordo e conoscereClaus. APPROFONDIMENTI L'ALLERTA Case di riposo, sale l'allarme: ......i controlli a Sestri Levante presso le fermatedi piazza Sant'Antonio, piazza Italia e via Fascie. L'azione congiunta dei 9 VTV, urbani e provinciali, si è concentrata sulla linea 98 (...Firenze, 28 dicembre 2021 - Sedici treni cancellat i ieri e oggi, 28 dicembre, in Toscana, a causa del personale assente per contagi e quarantene. «La pandemia da Covid-19 – ha ...PORTO SAN GIORGIO - Appuntamenti di fine anno e inizio 2022, annullata l’animazione in piazza e la Festa della Befana. Come da programma, oggi in piazza Matteotti Santa Claus Bus dalle ...