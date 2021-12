Seconda edizione per il Premio Mimmo Càndito per un Giornalismo a Testa Alta (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ stata indetta la Seconda edizione del Premio Mimmo Cándito per un Giornalismo a Testa Alta 2021-2022. L’Associazione Mimmo Cándito, in collaborazione con la rivista “L’Indice dei libri del mese”, bandisce il concorso giornalistico per testi attinenti a temi di politica internazionale e per progetti di inchiesta sul campo di analogo contenuto. Possono partecipare giornalisti professionisti e pubblicisti, collaboratori di ogni genere di Testata, blogger, free lance, titolari e allievi di master in Giornalismo. I testi formulati in lingua italiana possono essere cartacei, on line, radiofonici e/o televisivi, pubblicati o diffusi in qualsiasi sede (giornali, riviste, on line, trasmissioni radiofoniche o ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ stata indetta ladelCándito per un2021-2022. L’AssociazioneCándito, in collaborazione con la rivista “L’Indice dei libri del mese”, bandisce il concorso giornalistico per testi attinenti a temi di politica internazionale e per progetti di inchiesta sul campo di analogo contenuto. Possono partecipare giornalisti professionisti e pubblicisti, collaboratori di ogni genere dita, blogger, free lance, titolari e allievi di master in. I testi formulati in lingua italiana possono essere cartacei, on line, radiofonici e/o televisivi, pubblicati o diffusi in qualsiasi sede (giornali, riviste, on line, trasmissioni radiofoniche o ...

