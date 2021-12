Sci: Paris trionfa a Bormio, l'Italia tocca quota 191 vittorie nella Coppa del Mondo maschile (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - Il trionfo numero 20 della carriera nella 'sua' discesa di Bormio consente a Dominik Paris di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del Mondo e all'Italia di salire a quota 191 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata). Ecco la graduatoria dei vincitori Italiani in Coppa del Mondo: 50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS); 24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P); 20 Dominik Paris (16 DH, 4 SG); 13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG); 12 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - Il trionfo numero 20 della carriera'sua' discesa diconsente a Dominikdi consolidare la terza posizioneclassifica dei vincitori all-time maschili indele all'di salire a191 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata). Ecco la graduatoria dei vincitorini indel: 50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS); 24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P); 20 Dominik(16 DH, 4 SG); 13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG); 12 ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - Eurosport_IT : A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris - Agenzia_Ansa : L'azzurro Dominik Paris è tornato al successo vincendo la discesa libera di coppa del mondo sulla pista Stelvio di… - Annafbb : Grande!!!! Paris nella storia! Domina la Stelvio per la sesta volta: "Non so come ho fatto..." - LaStampa : Sci, Dominik Paris domina a Bormio: sesta vittoria in discesa sulla Stelvio -