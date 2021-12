Sci di fondo, Tour de Ski 2021: Pellegrino 5º, vince il solito Klaebo (Di martedì 28 dicembre 2021) Parte, come da tradizione, con la gara sprint il Tour de Ski. Per l’edizione 2021 la sede della prima gara veloce della manifestazione di sci di fondo è in programma a Lenzerheide, in Svizzera. Nella mattina di martedì 28 dicembre 2021 sono andate in scena le qualificazioni alla gara vera e propria che si è disputata nel pomeriggio, a partire dalle 14:00. Per quanto riguarda gli uomini, le qualificazioni hanno visto il dominio totale di Johannes Hoesflot Klaebo, capace di rifilare almeno 2? a tutti i diretti avversari. Solo due gli italiani che avanzano ai quarti di finale: Federico Pellegrino, ottavo ad oltre 6? e Davide Graz, ventunesimo ad oltre 8?. Bene i francesi Jouve e Chanavat, unici due a restare sotto i 3? di distacco dal mostruoso norvegese. Per quanto riguarda le donne ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Parte, come da tradizione, con la gara sprint ilde Ski. Per l’edizionela sede della prima gara veloce della manifestazione di sci diè in programma a Lenzerheide, in Svizzera. Nella mattina di martedì 28 dicembresono andate in scena le qualificazioni alla gara vera e propria che si è disputata nel pomeriggio, a partire dalle 14:00. Per quanto riguarda gli uomini, le qualificazioni hanno visto il dominio totale di Johannes Hoesflot, capace di rifilare almeno 2? a tutti i diretti avversari. Solo due gli italiani che avanzano ai quarti di finale: Federico, ottavo ad oltre 6? e Davide Graz, ventunesimo ad oltre 8?. Bene i francesi Jouve e Chanavat, unici due a restare sotto i 3? di distacco dal mostruoso norvegese. Per quanto riguarda le donne ...

