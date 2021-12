Sci alpino | a Bormio vince sempre Dominik Paris! Imperatore della Stelvio | 6° trionfo da record in discesa!

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il ree soloParis. Il campione azzurro entra nella leggendaCoppa del Mondo di scindo per la sesta volta in carriera la discesa di(settimo successo in totale su questa pista) e diventando il discesista con più vittorie nella stessa località. L’altoatesino condivideva questocon un altro fenomenovelocità, come lo svizzero Didier Cuche, vincitore per cinque volte a Kitzbuehel, ma ora in vetta a questa speciale classifica c’è solo il nostro portacolori. Una prova meravigliosa quella di Paris, che ha pennellato le curve del Piano dell’Orso e poi soprattutto la Carcentina, doveè semplicemente stato sontuoso. La ...

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista Stelvio il 32enne altoatesino si e' imposto per la settima volta in carriera con il tempo di 1'54"63 davanti agli svizzeri Marco Odermatt (1'54"87) e Niels Hintermann (1'55"43). L'altoatesino ha infatti conquistato il sesto successo nella specialità sullo Stelvio (pista sulla quale in carriera si è imposto anche una volta in supergigante). Mai nessuno era riuscito a vincere sei volte sulla stessa pista in discesa libera.