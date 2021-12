Rifiuti Roma, Gualtieri ammette il fallimento del piano straordinario: “Restano criticità in alcune zone, la città non è pulita come merita” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata”. Nella conferenza stampa su “bilancio e prospettive” del progetto di pulizia straordinaria della Capitale, Roberto Gualtieri parte dal bicchiere mezzo pieno. Ma sa anche lui che la missione impossibile lanciata il giorno dopo la sua elezione a sindaco – tirare a lucido l’intera città dentro Natale con un investimento da quaranta milioni – è fallita: l’immondizia è sparita soltanto dal centro, mentre le micro-discariche ai bordi delle strade di periferia sono ancora tutte lì. “Ci sono dei tangibili miglioramenti, anche se Restano delle criticità in alcune zone”, dice il sindaco, provando a valorizzare i progressi. Gualtieri rivendica che “l’impegno è stato decisivo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “è piùdil’abbiamo trovata”. Nella conferenza stampa su “bilancio e prospettive” del progetto di pulizia straordinaria della Capitale, Robertoparte dal bicchiere mezzo pieno. Ma sa anche lui che la missione impossibile lanciata il giorno dopo la sua elezione a sindaco – tirare a lucido l’interadentro Natale con un investimento da quaranta milioni – è fallita: l’immondizia è sparita soltanto dal centro, mentre le micro-discariche ai bordi delle strade di periferia sono ancora tutte lì. “Ci sono dei tangibili miglioramenti, anche sedellein”, dice il sindaco, provando a valorizzare i progressi.rivendica che “l’impegno è stato decisivo per ...

