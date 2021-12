Reinildo a Napoli già a gennaio? La situazione (Di martedì 28 dicembre 2021) È risaputo, il Napoli è alla ricerca di un terzino, possibilmente sinistro, siccome serve dare un giusto cambio a Mario Rui e bisogna cautelarsi, viste le condizioni di Faouzi Ghoulam, apparse sempre precarie. Il club aveva individuato in Reinildo Mandava del Lille il prospetto giusto per tutelare la fascia sinistra. Il calciatore è in scadenza di contratto, dunque si pensava di anticipare il suo arrivo a Napoli, a prezzo di saldo, già nell’ormai prossimo gennaio. La situazione, però, non sembra favorevole verso quest’ultima ipotesi. “Già dall’estate era nota la lacuna di un sostituto per Mario Rui. Era stata avviata una trattativa con il Lilla per Reinildo Mandava, 27enne mozambicano, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Il suo nome sarebbe già stato inserito nei programmi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) È risaputo, ilè alla ricerca di un terzino, possibilmente sinistro, siccome serve dare un giusto cambio a Mario Rui e bisogna cautelarsi, viste le condizioni di Faouzi Ghoulam, apparse sempre precarie. Il club aveva individuato inMandava del Lille il prospetto giusto per tutelare la fascia sinistra. Il calciatore è in scadenza di contratto, dunque si pensava di anticipare il suo arrivo a, a prezzo di saldo, già nell’ormai prossimo. La, però, non sembra favorevole verso quest’ultima ipotesi. “Già dall’estate era nota la lacuna di un sostituto per Mario Rui. Era stata avviata una trattativa con il Lilla perMandava, 27enne mozambicano, in scadenza di contratto nel giugno 2022. Il suo nome sarebbe già stato inserito nei programmi ...

