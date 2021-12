Puglia: quasi quattromila incidenti stradali con 89 morti nel primo semestre 2021 Asset (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Nel primo semestre 2021 si sono verificati in Puglia 3.952 incidenti stradali con lesione di cui 89 mortali, provocando il decesso di 97 persone, e il ferimento di circa 6mila persone. E’ quanto emerge dai dati provvisori forniti dalle forze dell’ordine, raccolti ed elaborati da Asset, l’agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio. Rispetto al primo semestre 2020 (segnato dal lockdown imposto dalla pandemia) gli incidenti con feriti hanno subito un incremento del 29,0%, è aumentato del 53,4% il numero degli incidenti mortali e del 56,5% nel numero dei deceduti. La netta riduzione di incidenti nel 2020 è dovuta al benefico ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Nelsi sono verificati in3.952con lesione di cui 89 mortali, provocando il decesso di 97 persone, e il ferimento di circa 6mila persone. E’ quanto emerge dai dati provvisori forniti dalle forze dell’ordine, raccolti ed elaborati da, l’agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio. Rispetto al2020 (segnato dal lockdown imposto dalla pandemia) glicon feriti hanno subito un incremento del 29,0%, è aumentato del 53,4% il numero deglimortali e del 56,5% nel numero dei deceduti. La netta riduzione dinel 2020 è dovuta al benefico ...

