PSG e Milan continuano a fare affari: il difensore può arrivare il prestito (Di martedì 28 dicembre 2021) I buoni rapporti tra il Milan e il PSG possono favorire l’arrivo di Diallo in rossonero. D’altronde la società Milanese cerca proprio un difensore centrale. La prima parte di stagione per il Milan si è conclusa in modo esaltante. Il gruppo, infatti, segue l’Inter in classifica e lo fa da seconda, nonostante i pesanti e numerosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 dicembre 2021) I buoni rapporti tra ile il PSG possono favorire l’arrivo di Diallo in rossonero. D’altronde la societàese cerca proprio uncentrale. La prima parte di stagione per ilsi è conclusa in modo esaltante. Il gruppo, infatti, segue l’Inter in classifica e lo fa da seconda, nonostante i pesanti e numerosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - gattusismo__ : @IlBuonFabio @milan_corner Friedkin per me non replicherà più il mercato dell'anno scorso. Era il primo anno, ha vo… - serieAnews_com : ?? Il #Milan lavora col #PSG per il difensore #Diallo in prestito con diritto di riscatto - SoranSan : @gwaeldellafossa @hadrien_grenier @triolo_daniele @le_Parisien_PSG Per il momento solo contatti tra Milan e psg per… - gattusismo__ : @PaoloACM94 @milan_corner Sì ma City e Newcastle sono in premier league. Per farti capire, una neopromossa lì ha bo… -