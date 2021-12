Omicron, vaccino per la variante forse pronto in primavera: le parole della direttrice Pfizer (Di martedì 28 dicembre 2021) Potrebbe presto esserci un vaccino riadattato capace di combattere efficacemente la variante Omicron, che in questo momento sta preoccupando enormemente i sistemi sanitari a livello mondiale. A comunicarlo è stata la responsabile della Pfizer per la Svizzera, Sabine Bruckner, in un’intervista in cui ha spiegato l’attuale lavoro della casa farmaceutica per combattere il virus nella sua nuova forma. Omicron, il piano Pfizer: il vaccino solo se necessario Il piano della Pfizer, in questo momento, sarebbe di procedere con cautela: prima si starebbe cercando di capire se il vaccino esistente è comunque efficace contro Omicron e quanto lo è: nel caso non si ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Potrebbe presto esserci unriadattato capace di combattere efficacemente la, che in questo momento sta preoccupando enormemente i sistemi sanitari a livello mondiale. A comunicarlo è stata la responsabileper la Svizzera, Sabine Bruckner, in un’intervista in cui ha spiegato l’attuale lavorocasa farmaceutica per combattere il virus nella sua nuova forma., il piano: ilsolo se necessario Il piano, in questo momento, sarebbe di procedere con cautela: prima si starebbe cercando di capire se ilesistente è comunque efficace controe quanto lo è: nel caso non si ...

