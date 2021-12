Omicron inarrestabile, quasi 80mila contagi in 24 ore. Le regioni che rischiano il “giallo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Tornano a correre i contagi Covid in Italia. Esaurito l'effetto festività sui tamponi, i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sfiorano gli 80mila. Con la variante Omicron che si sta diffondendo e il netto aumento di casi, il governo sta valutando una riduzione della quarantena, almeno per i vaccinati con tre dosi, per non paralizzare il Paese. Domani è atteso il parere del Comitato tecnico scientifico, ma Alessandro Vergallo, presidente nazionale degli anestesisti e rianimatori ospedalieri, avvisa: "Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in Germania, è più efficace un lockdown per i non vaccinati che andare a ridurre la quarantena per i contatti di un positivo. Ma sono scelte che deve fare la politica, tenendo conto anche di un equilibrio con le attività economiche e sociali del Paese".In cifre, secondo l'odierno bollettino del ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 dicembre 2021) Tornano a correre iCovid in Italia. Esaurito l'effetto festività sui tamponi, i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sfiorano gli. Con la varianteche si sta diffondendo e il netto aumento di casi, il governo sta valutando una riduzione della quarantena, almeno per i vaccinati con tre dosi, per non paralizzare il Paese. Domani è atteso il parere del Comitato tecnico scientifico, ma Alessandro Vergallo, presidente nazionale degli anestesisti e rianimatori ospedalieri, avvisa: "Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in Germania, è più efficace un lockdown per i non vaccinati che andare a ridurre la quarantena per i contatti di un positivo. Ma sono scelte che deve fare la politica, tenendo conto anche di un equilibrio con le attività economiche e sociali del Paese".In cifre, secondo l'odierno bollettino del ...

Advertising

breveinutile : Aggiornamento sui numeri del #Covid: con quasi 80.000 casi al giorno Omicron è ormai inarrestabile. Però l'assalto… - call_the_kernel : Non bisogna fare assembramenti, però si stanno cagando tutti sotto perchè ormai le disdette per i veglioni sono una… - Heinric96694150 : @umberto_sabella @StefanoBerto83 @davideF66436767 se esce lo fa da Omicron, che al momento è divenuto IL TERZO PATO… - BR1SANT : RT @GiovyDean: Il #Sudafrica elimina la quarantena per gli asintomatici perché #Omicron è inarrestabile ed ha una scarsa letalità. Qui, sch… - Obsolete_LG : RT @GiovyDean: Il #Sudafrica elimina la quarantena per gli asintomatici perché #Omicron è inarrestabile ed ha una scarsa letalità. Qui, sch… -