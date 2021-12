Napoli: anche Hirving Lozano positivo al COVID-19 (Di martedì 28 dicembre 2021) Si allarga il numero di positivi in casa Napoli. Dopo le positività riscontrate da Insigne e Fabian Ruiz, il terzo positivo al COVID-19 del gruppo squadra è Hirving Lozano. Il giocatore, in vacanza in Messico, è risultato positivo ad un tampone molecolare. Totalmente asintomatico e completamente vaccinato, l’attaccante ventiseienne osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. A rischio, anche lui, per la partita contro la Juventus del prossimo 6 gennaio alle 20:45. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Si allarga il numero di positivi in casa. Dopo le positività riscontrate da Insigne e Fabian Ruiz, il terzoal-19 del gruppo squadra è. Il giocatore, in vacanza in Messico, è risultatoad un tampone molecolare. Totalmente asintomatico e completamente vaccinato, l’attaccante ventiseienne osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. A rischio,lui, per la partita contro la Juventus del prossimo 6 gennaio alle 20:45. SportFace.

