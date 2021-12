Morto Mauro da Mantova: la fine atroce di "Belvaman" dopo il calvario in terapia intensiva. "Zanzara" in lutto (Di martedì 28 dicembre 2021) È Morto Mauro da Mantova, ieri lunedì 27 dicembre a Verona. Come ormai noto ai più, era un assiduo "interventista", così come lui si auto-definiva, de La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Mauro Buratti, carrozziere di Borgo Trento, si è spento a 61 anni, ucciso dal coronavirus dopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Chi segue La Zanzara conosce le folli teorie di Mauro: in primis, il Covid non esiste. No-vax convinto, pochi giorni prima del ricovero aveva raccontato di aver fatto "l'untore con mascherina abbassata" in un supermercato, il tutto mentre aveva la febbre, così come sosteneva il diretto interessato. Era anche apparso un video, girato con un telefonino da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Èda, ieri lunedì 27 dicembre a Verona. Come ormai noto ai più, era un assiduo "interventista", così come lui si auto-definiva, de La, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.Buratti, carrozziere di Borgo Trento, si è spento a 61 anni, ucciso dal coronavirusun lungo ricovero in. Chi segue Laconosce le folli teorie di: in primis, il Covid non esiste. No-vax convinto, pochi giorni prima del ricovero aveva raccontato di aver fatto "l'untore con mascherina abbassata" in un supermercato, il tutto mentre aveva la febbre, così come sosteneva il diretto interessato. Era anche apparso un video, girato con un telefonino da ...

