Mascherine FFp2 tra scuola e mezzi pubblici | dove sono obbligatorie | le nuove regole

(Di martedì 28 dicembre 2021) È stato denominato “Decreto Natale” e, a partire dal 23 dicembre, ha introdottoper limitare la diffusione della variante Omicron del Coronavirus. Tra le novità inserite nel Decreto ciprescrizioni per quanto riguarda l’uso delle, soprattutto le. Ecco cosa dice la normativa al momento., quando è obbligatorio indossarle e perché lesempre più importanti Dal 23 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 è attivo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, valido in tutta Italia a prescindere dal colore della propria Regione. In questo caso può trattarsi della mascherina chirurgica, quella che abbiamo imparato a conoscere in quasi 2 anni di convivenza con il Covid, ma ...

ladyonorato : Efficacia delle mascherine (incluse le FFP2) 1/ - fattoquotidiano : Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per… - RegionePuglia : ??Fino al 31 gennaio 2022 è esteso l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica all'aperto ??Fino al 31 marzo 2022… - alanotte23 : RT @RegionePuglia: ??Fino al 31 gennaio 2022 è esteso l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica all'aperto ??Fino al 31 marzo 2022 è ob… - anna30048679 : @Agenzia_Ansa @DiDimiero Da prima delle vacanze circola tra docenti e operatori che si ritorna in DAD. Infatti hann… -

La scuola ripartirà in presenza. Con più tracciamento e l'ipotesi dell'utilizzo delle FFP2 per tutti, docenti e studenti. Il rientro in classe a gennaio non avverrà con regole diverse dal passato e non si tornerà alla didattica a distanza, assicura il ministro dell'Istruzione. Uno spettacolo inedito che, tra i suoi primati, vanta anche quello di essere l'unica nuova produzione italiana di musical nel 2021. Non si registrano, infatti, opere similari ... Svuotati gli scaffali dei supermercati, solo all'Esselunga col limite di tre confezioni a cliente c'era ieri una piccola riserva ...