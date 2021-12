Manovra: Art.1 incontra Cgil, 'dialogo permanente su emergenze' (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) - Stamattina una delegazione di Articolo uno con, tra gli altri, Roberto Speranza, Federico Fornaro e Pier Luigi Bersani, e una delegazione della Cgil guidata dal segretario Maurizio Landini "hanno avuto un confronto lungo e articolato alla sede nazionale di Corso d'Italia della Cgil sulla situazione politica e sociale del paese". Lo rende noto Articolo uno. "Al centro del colloquio i temi dell'agenda economica del governo, a partire dalla necessità di andare avanti spediti nel percorso dei tavoli sulle pensioni, il fisco e la precarietà, delle politiche industriali", prosegue Articolo 1. "Si è assunto l'impegno, nell'autonomia delle singole organizzazioni, di proseguire nelle prossime settimane un dialogo permanente sulle principali emergenze del paese perché il metodo di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) - Stamattina una delegazione di Articolo uno con, tra gli altri, Roberto Speranza, Federico Fornaro e Pier Luigi Bersani, e una delegazione dellaguidata dal segretario Maurizio Landini "hanno avuto un confronto lungo e articolato alla sede nazionale di Corso d'Italia dellasulla situazione politica e sociale del paese". Lo rende noto Articolo uno. "Al centro del colloquio i temi dell'agenda economica del governo, a partire dalla necessità di andare avanti spediti nel percorso dei tavoli sulle pensioni, il fisco e la precarietà, delle politiche industriali", prosegue Articolo 1. "Si è assunto l'impegno, nell'autonomia delle singole organizzazioni, di proseguire nelle prossime settimane unsulle principalidel paese perché il metodo di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Art Stipendi nella Pa, spunta al Senato il ritocco al rialzo del tetto di 240mila euro Questa sorta di adeguamento di lusso è prevista da una norma che ronzava da oltre due mesi intorno alla manovra e ai vari decreti di fine anno, e che è riuscita a salire in extremis nel ...

Neo papà a casa pagati per dieci giorni (più uno) La manovra per il 2022 stabilizza il permesso a favore dei padri lavoratori dipendenti, che fruiranno di dieci giornate di astensione dal lavoro Dieci giorni a casa, a regime, per i neo papà. I ...

Manovra 2022. Sconto in fattura e cessione anche per il box auto La Manovra 2022 amplia l'ambito oggettivo dei lavori per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura. Ecco tutte le novità ...

