Maccio Capatonda rivela la verità su Elisabetta Canalis | Era innamorata di me | poi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Sarà uno dei nuovi concorrenti di Lol Chi ride è fuori, ed è uno dei più bravi comici dei nostri tempi: un uomo che ha fatto della propria particolarissima ironia l'arma per abbattere ogni ostacolo (covid compreso). Nell'anno della pandemia, quando tutto era bloccato, la mente dinon si è mai fermata, anzi ha dato vita a moltissime opere prime. In un'intervista a Libero Quotidiano,non ha solo parlato delle sue opere e dei suoi progetti passando per la propria personalissima opinione su alcune città e sulla natura umana in generale, ma ha anche parlato delle sue vecchie fiamme tra cui spunta anche la bellissima ex velina,. Quando è stato chiesto adi spiegare il suo trasferimento da Milano a Roma, lui lo ha ...

blue__unicorn : L'avevo scambiato per maccio capatonda ?? - redazionerumors : Maccio Capatonda su Elisabetta Canalis: “Insieme 3 mesi, poi mi ha conosciuto davvero” #macciocapatonda… - ParliamoDiNews : Maccio Capatonda: `La Canalis è stata la mia fidanzata per 3 mesi, poi...` #maccio #capatonda #canalis #fidanzata - IBeefsquatch : 'Natale al cesso' Maccio Capatonda era avanti anni luce - DeaDCeLL77 : Natale al Cesso. Nuovo cinepanettone ma penso ci abbia già pensato Maccio Capatonda a farlo. -

ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha anche svelato i motivi della rottura con Elisabetta Canalis.è uno dei comici, attori e youtuber più famosi d'Italia. Il ...Le ha raccontata(all'anagrafe Marcello Macchia, 43 anni), il comico che pur di viveve nuovi stimoli ha preferito lasciare una città efficiente come Milano per vivere a Roma . Ha ...Amazon prime Video le serie tv in streaming a gennaio 2022 The Expanse, Alex Rider, The Ferragnez, le serie tv in scadenza ...Il 2021 volge ormai al termine e nell’anno boom delle serie tv e degli show di Amazon Prime Video, il nuovo catalogo per l’anno che verrà è atteso con trepidazione. Negli scorsi giorni sono arrivati p ...