Lo sfogo di una prof: 'Hanno rubato rose dalla tomba di mio figlio, aveva solo 17 anni. Chiunque tu sia, vergognati' (Di martedì 28 dicembre 2021) CASTELFIDARDO - Fiori rubati dalla tomba di un diciassettenne: all'antivigilia di Natale torna l'incubo dei furti al cimitero di Castelfidardo . A segnalare l'accaduto, giovedì scorso, è stata la ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 dicembre 2021) CASTELFIDARDO - Fiori rubatidi un diciassettenne: all'antivigilia di Natale torna l'incubo dei furti al cimitero di Castelfidardo . A segnalare l'accaduto, giovedì scorso, è stata la ...

