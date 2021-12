Livigno, 18 ragazzi “Pro-Vax” on the road sulle piste di sci: prevenzione e rispetto norme anticontagio (Di martedì 28 dicembre 2021) Livigno. Mentre la variante Omicron corre in Italia, a Livigno 18 ragazzi tra i 16 e i 19 anni scendono “on the road” e sulle piste da sci per vivere un’esperienza nei panni delle istituzioni per il rispetto delle regole, la prevenzione e la sicurezza anche per ciò che riguarda le norme anti-contagio e promuovere, in particolare tra i propri giovani coetanei, l’importanza della vaccinazione. Una missione nella missione, da sempre orientata alla prevenzione dei rischi sulla strada e non solo, promossa dall’associazione “ragazzi On The road” di Bergamo che, dopo l’ennesimo successo dell’estate scorsa, torna nel piccolo Tibet con il progetto educativo voluto e sostenuto anche dalla nuova ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 dicembre 2021). Mentre la variante Omicron corre in Italia, a18tra i 16 e i 19 anni scendono “on the” eda sci per vivere un’esperienza nei panni delle istituzioni per ildelle regole, lae la sicurezza anche per ciò che riguarda leanti-contagio e promuovere, in particolare tra i propri giovani coetanei, l’importanza della vaccinazione. Una missione nella missione, da sempre orientata alladei rischi sulla strada e non solo, promossa dall’associazione “On The” di Bergamo che, dopo l’ennesimo successo dell’estate scorsa, torna nel piccolo Tibet con il progetto educativo voluto e sostenuto anche dalla nuova ...

Bergamonews : #Livigno, 18 ragazzi '#ProVax' on the road sulle piste di sci: prevenzione e rispetto norme anticontagio - BergamoN… - Giorno_Sondrio : A Livigno i ragazzi insegnano la prevenzione sulle piste da sci - Dome689 : RT @webecodibergamo: L’iniziativa promossa dall’associazione «Ragazzi On The Road» di Bergamo per 18 ragazzi di Livigno - webecodibergamo : L’iniziativa promossa dall’associazione «Ragazzi On The Road» di Bergamo per 18 ragazzi di Livigno - HotelSpol : Buon Natale ????? Vi presentiamo il menù di Natale del nostro Chef Michele Bomolini e del suo team di cucina con Ile… -

Ultime Notizie dalla rete : Livigno ragazzi Ciclismo, Sidermec Vitali: stagione da incorniciare ...per fare allenare i ragazzi insieme e cementare il gruppo che è una parte fondamentale per raggiungere obiettivi importanti. Dopo un inizio altalenante abbiamo programmato un ritiro a Livigno a fine ...

Sci di fondo. A Livigno sette podi per gli atleti della Valsassina Ragazzi m: 7° Oscar Axel Gianola 20'17"4 (Nordik Ski), 10° Marco Colombo 20'34"5 (Sc Primaluna), 22°... praticamente doppiate le altre con lo Sporting Club Livigno al secondo posto con 7935 punti, a ...

A Livigno 18 ragazzi «on the road» per la prevenzione contro il Covid L'Eco di Bergamo A Livigno i ragazzi insegnano la prevenzione sulle piste da sci La prevenzione nei confronti del Covid non si ferma neppure sulle piste da sci, grazie all’impegno dei giovani dell’associazione “Ragazzi on the road“, tutti di età compresa tra i 16 e 19 anni, che in ...

A Livigno 18 ragazzi «on the road» per la prevenzione contro il Covid Mentre la variante Omicron corre in Italia, a Livigno 18ragazzi tra i 16 e i 19 anni scendono “on the road” e sulle piste da sci per vivere un’esperienza nei panni delle ist ...

...per fare allenare iinsieme e cementare il gruppo che è una parte fondamentale per raggiungere obiettivi importanti. Dopo un inizio altalenante abbiamo programmato un ritiro aa fine ...m: 7° Oscar Axel Gianola 20'17"4 (Nordik Ski), 10° Marco Colombo 20'34"5 (Sc Primaluna), 22°... praticamente doppiate le altre con lo Sporting Clubal secondo posto con 7935 punti, a ...La prevenzione nei confronti del Covid non si ferma neppure sulle piste da sci, grazie all’impegno dei giovani dell’associazione “Ragazzi on the road“, tutti di età compresa tra i 16 e 19 anni, che in ...Mentre la variante Omicron corre in Italia, a Livigno 18ragazzi tra i 16 e i 19 anni scendono “on the road” e sulle piste da sci per vivere un’esperienza nei panni delle ist ...