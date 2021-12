LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Kriechmayr in testa, fuori Feuz. Tra poco Paris (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA Discesa 11.51 MARCO ODERMATT MOSTRUOSO! Al comando con 88 centesimi su Kilde! Impressionante. Vediamo ora la risposta di Dominik Paris. 11.51 Allucinante Odermatt, 0.87 di margine al quinto rilevamento! 11.50 Odermatt è addirittura in vantaggio di 19 centesimi al terzo intermedio! 11.50 Ora lo svizzero Marco Odermatt. Ci aspettiamo che il leader della Coppa del Mondo generale possa difendersi su questa pista e stare anche sotto il secondo di distacco. 11.49 KILDE AL COMANDO! Recupera tantissimo nel finale e beffa Kriechmayr per soli 3 centesimi! 11.48 E’ vicino Kilde, 0.29 indietro al quarto rilevamento, 0.27 al quinto! 11.47 Kilde in vantaggio di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA11.51 MARCO ODERMATT MOSTRUOSO! Al comando con 88 centesimi su Kilde! Impressionante. Vediamo ora la risposta di Dominik. 11.51 Allucinante Odermatt, 0.87 di margine al quinto rilevamento! 11.50 Odermatt è addirittura in vantaggio di 19 centesimi al terzo intermedio! 11.50 Ora lo svizzero Marco Odermatt. Ci aspettiamo che il leader della Coppa del Mondo generale possa difendersi su questa pista e stare anche sotto il secondo di distacco. 11.49 KILDE AL COMANDO! Recupera tantissimo nel finale e beffaper soli 3 centesimi! 11.48 E’ vicino Kilde, 0.29 indietro al quarto rilevamento, 0.27 al quinto! 11.47 Kilde in vantaggio di ...

