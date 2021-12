LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris illumina la Stelvio ed è primo! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA Discesa 12.01 Fuori lo svizzero Urs Kryenbuehl, che al primo intermedio era in vantaggio di 2 centesimi. 12.00 L’austriaco Otmar Striedinger è settimo a 1?60. Attendiamo con grande fiducia Casse e Marsaglia, oggi possono fare benissimo. 11.59 Al momento Dominik Paris è secondo nella classifica di Discesa con 227 punti, a -8 da Mayer. Attenzione però: l’austriaco può ancora perdere diverse posizioni… 11.58 Dopo i primi 10 è al comando Dominik Paris con 0.24 su Odermatt e 0.80 su Hintermann. Seguono Kilde a 1?12, Kriechmayr a 1?15 e Mayer a 1?57. 11.57 Lo svizzero Niels Hintermann, ieri il più veloce ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA12.01 Fuori lo svizzero Urs Kryenbuehl, che al primo intermedio era in vantaggio di 2 centesimi. 12.00 L’austriaco Otmar Striedinger è settimo a 1?60. Attendiamo con grande fiducia Casse e Marsaglia, oggi possono fare benissimo. 11.59 Al momentoè secondo nella classifica dicon 227 punti, a -8 da Mayer. Attenzione però: l’austriaco può ancora perdere diverse posizioni… 11.58 Dopo i primi 10 è al comandocon 0.24 su Odermatt e 0.80 su Hintermann. Seguono Kilde a 1?12, Kriechmayr a 1?15 e Mayer a 1?57. 11.57 Lo svizzero Niels Hintermann, ieri il più veloce ...

