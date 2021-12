LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris da record, doma la Stelvio per la sesta volta ed è primo nella classifica di specialità! (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA Discesa 13.06 Guglielmo Bosca è 29° a 3.14. 13.05 Con l’affermazione odierna Dominik Paris ha vinto sei volte la Discesa di Bormio ed una volta il superG, quindi sono sette in tutto i successi nella località italiana. 13.00 Questa la top 10: Dominik Paris primo in 1:54.63 con 0.24 su Marco Odermatt (Svizzera), 0.80 su Niels Hintermann (Svizzera), 0.99 su Daniel Hemetsberger (Austria), 1.10 su Dominik Schwaiger (Germania), 1.12 su Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia), 1.15 su Vincent Kriechmayr (Austria), 1.19 su ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA START-LIST DELLA13.06 Guglielmo Bosca è 29° a 3.14. 13.05 Con l’affermazione odiernaha vinto sei volte ladied unail superG, quindi sono sette in tutto i successilocalità italiana. 13.00 Questa la top 10:in 1:54.63 con 0.24 su Marco Odermatt (Svizzera), 0.80 su Niels Hintermann (Svizzera), 0.99 su Daniel Hemetsberger (Austria), 1.10 suSchwaiger (Germania), 1.12 su Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia), 1.15 su Vincent Kriechmayr (Austria), 1.19 su ...

