LIVE Biathlon, World Team Challenge 2021 in DIRETTA: l’Austria stravince la ventesima edizione, chiude settima un’Italia deludente (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Non è stato francamente un grandissimo spettacolo con difetti anche da parte dell’organizzazione: è mancata chiarezza nella partenza dell’inseguimento e abbiamo visto distacchi mastodontici, senza una vera e propria lotta per la vittoria finale. 19.41 Ex aequo arrivano Germania e Svizzera in quarta posizione, sesta la Finlandia e settima una deludente Italia. 19.40 Seconda la Russia che si difende dal ritorno di Krcmar: terza la Repubblica Ceca. 19.39 VINCE l’Austria GRAZIE AD UN SUPER INSEGUIMENTO! La ventesima edizione del World Team Challenge ha quindi tinte austriache. 19.38 Sbaglia anche Hofer che viene scavalcato da Burkhalter. 19.37 Doppio errore per Krcmar come ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Non è stato francamente un grandissimo spettacolo con difetti anche da parte dell’organizzazione: è mancata chiarezza nella partenza dell’inseguimento e abbiamo visto distacchi mastodontici, senza una vera e propria lotta per la vittoria finale. 19.41 Ex aequo arrivano Germania e Svizzera in quarta posizione, sesta la Finlandia eunaItalia. 19.40 Seconda la Russia che si difende dal ritorno di Krcmar: terza la Repubblica Ceca. 19.39 VINCEGRAZIE AD UN SUPER INSEGUIMENTO! Ladelha quindi tinte austriache. 19.38 Sbaglia anche Hofer che viene scavalcato da Burkhalter. 19.37 Doppio errore per Krcmar come ...

