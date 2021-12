Legge di Bilancio, il governo pone la fiducia alla Camera. Proteste e “buu” dai banchi di Fratelli d’Italia – Video (Di martedì 28 dicembre 2021) Il governo ha posto la fiducia – che verrà votata domani – alla Legge di Bilancio, dopo l’esame alla Camera dei deputati. Dopo l’annuncio del ministro Federico D’Incà, si sono levate le Proteste dai banchi di Fratelli d’Italia, coi “buu” e i “vergogna” all’indirizzo dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. L’accusa è di non aver permesso al Parlamento di discutere e approfondire, con tempi adeguati, la manovra finanziaria, che deve essere approvata necessariamente entro la fine dell’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilha posto la– che verrà votata domani –di, dopo l’esamedei deputati. Dopo l’annuncio del ministro Federico D’Incà, si sono levate ledaidi, coi “buu” e i “vergogna” all’indirizzo dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. L’accusa è di non aver permesso al Parlamento di discutere e approfondire, con tempi adeguati, la manovra finanziaria, che deve essere approvata necessariamente entro la fine dell’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

