In Birmania il massacro continua nel silenzio generale

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’uccisione di 35 civili in fuga dagli scontri tra esercito e milizie, il 24 dicembre, è l’ennesima atrocità subita dalla popolazione dopo il golpe del 1 febbraio. E per anche stavolta l’Onu può solo chiedere un’indagine approfondita. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Birmania massacro

Dopo il colpo di stato militare dello scorso febbraio la Birmania vive una repressione costante, mentre tutti gli appelli a esercitare una pressione ... tappa di questa discesa agli inferi è il massacro. La condanna era arrivata da parte della giunta militare che ha preso il potere in Birmania con un ... le fonti della resistenza contro il regime militare in Myanmar hanno segnalato un nuovo massacro. Screenshot della trasmissione tv dalla Birmania. BANGKOK. – Almeno 38 civili uccisi, gran parte dei quali ritrovati carbonizzati, in un'area dove è radicata la minoranza cristiana cattolica: il massacro ...