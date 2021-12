Il prof. Andreoni controcorrente: «Ridurre la quarantena? Un errore. Tra 10 anni Sars-CoV-2 sarà un raffreddore» (Di martedì 28 dicembre 2021) L’infettivologo Massimo Andreoni crede che la riduzione della quarantena programmata dal governo Draghi sia un errore. Mentre Covid-19 potrebbe metterci dieci anni per diventare un semplice raffreddore. Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico di Tor Vergata, ha parlato a Cusano Italia Tv, spiegando che tagliare i tempi dell’isolamento fiduciario «sotto l’aspetto medico-epidemiologico sarebbe un errore aumentiamo il rischio che persone contagiate possano diffondere ulteriormente il virus». Andreoni spiega che «la variante iniziale del Coronavirus aveva un tempo di latenza che poteva arrivare anche a due settimane, man mano questo periodo di incubazione è diventato più rapido, ma può arrivare anche a 7 giorni, Ridurre la ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) L’infettivologo Massimocrede che la riduzione dellaprogrammata dal governo Draghi sia un. Mentre Covid-19 potrebbe metterci dieciper diventare un semplice, primario di infettivologia al Policlinico di Tor Vergata, ha parlato a Cusano Italia Tv, spiegando che tagliare i tempi dell’isolamento fiduciario «sotto l’aspetto medico-epidemiologico sarebbe unaumentiamo il rischio che persone contagiate possano diffondere ulteriormente il virus».spiega che «la variante iniziale del Coronavirus aveva un tempo di latenza che poteva arrivare anche a due settimane, man mano questo periodo di incubazione è diventato più rapido, ma può arrivare anche a 7 giorni,la ...

Advertising

SoniaLaVera : “Sì al lockdown dei non vaccinati, l'epidemia è fuori controllo”: l'intervista al prof. Andreoni - infoitinterno : “Sì al lockdown dei non vaccinati, l'epidemia è fuori controllo”: l'intervista al prof. Andreoni - QPeriscopica : RT @moneypuntoit: ?? “Sì al lockdown dei non vaccinati, l'epidemia è fuori controllo”: l'intervista al prof. Andreoni ?? - moneypuntoit : ?? “Sì al lockdown dei non vaccinati, l'epidemia è fuori controllo”: l'intervista al prof. Andreoni ?? - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Viviamo in un mondo globalizzato, e il virus sa approfittare molto bene di questa condizione. Arrivare o meno ai contagi del… -