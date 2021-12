Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la soap va in pausa fino al 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 al 31 dicembre. In questa settimana la soap andrà in pausa per tornare con l’anno nuovo. Arrivano le ultime anticipazioni del soap opera di Rai 1, il Paradiso delle Signore. Per l’ultima settimana dell’anno, la soap non andrà in onda. Ci sarà un breve pausa prima di ritornare Leggi su 2anews (Di martedì 28 dicembre 2021) Ildal 27 al 31 dicembre. In questa settimana laandrà inper tornare con l’anno nuovo. Arrivano le ultimedelopera di Rai 1, il. Per l’ultima settimana dell’anno, lanon andrà in onda. Ci sarà un breveprima di ritornare

Advertising

Stele666 : RT @ChanceGardiner: Tuitter toglie la sospensione a Steve Kirsch, filantropo miliardario (inventore del mouse ottico), promotore delle cure… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: povero Marcello, torna Flavia Brancia! #anticipazioni #paradiso #signore… - franzban : @Quantumsolipsi1 @GuldWan Impara a scrivere in italiano per piacere. La mia maestra delle elementari sta piangendo in paradiso - LauraBini11 : RT @leCCdelParadiso: Si avvisa la gentile clientela, che IL PARADISO DELLE SIGNORE rimarrà CHIUSO per ferie dal 27 al 31 DICEMBRE. RIAPRIR… -