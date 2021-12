Il Napoli monitora Grillitsch, vorrebbe prenderlo a zero in estate (Di martedì 28 dicembre 2021) #Napoli are monitoring the midfielder Florian #Grillitsch as a free agent for the summer. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2021 Il Napoli sta monitorando Florian Grillitsch, centrocampista ventiseienne in forza all’Hoffenheim ed in scadenza di contratto. Il nazionale austriaco, già in orbita Napoli l’estate scorsa, prima dell’arrivo di Anguissa, è anche un obiettivo della Roma di Mourinho. L’ha fatto sapere, tramite il suo account Twitter, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Il ragazzo aveva anche ben figurato all’Europeo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) #are monitoring the midfielder Florian #as a free agent for the summer. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 28, 2021 Ilstando Florian, centrocampista ventiseienne in forza all’Hoffenheim ed in scadenza di contratto. Il nazionale austriaco, già in orbital’scorsa, prima dell’arrivo di Anguissa, è anche un obiettivo della Roma di Mourinho. L’ha fatto sapere, tramite il suo account Twitter, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Il ragazzo aveva anche ben figurato all’Europeo. L'articolo ilsta.

