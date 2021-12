Advertising

sportli26181512 : Milan, Beto e Lucca tra i candidati per l'attacco: Gli uomini di mercato del Milan sono concentrati nell'acquisto d… - Gazzetta_it : Il mercato di Lucca: quanto costa e chi lo vuole #calciomercato - bari_times : Il presidente del Pisa: 'Anche il Milan su Lucca' - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, ecco la strategia per il giovane Lucca: Gazzetta - Per Lorenzo Lucca il Milan è disposto ad aspet… - CALIGOLA7 : @riccardoena66 @Agenzia_Ansa Cos’è Lucca per fare un paragone? Pensa ai Bar di ROMA nelle ore di punta, magari nei… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato Lucca

Sempre sotto i riflettori. Da qualche settimana Lorenzoha perso la via del gol, ma non certo le attenzioni dei grandi club. Da mesi Juve e Milan (in particolare) sono sulle tracce del centravanti del Pisa che, appena ventenne, ha iniziato in maniera ...Stupore, incredulità e tanta amarezza. È ciò che rimane fra i volontari di Lillero, Il verodel baratto dopo il furto subito nel negozio in via Traversa di Parezzana poco prima di questo venerdì (25 dicembre), il giorno di Natale. A dare l'allarme sono stati venerdì sera (24 dicembre)...L’attaccante, che però dovrebbe spostarsi solo in estate, non interessa solo a Juve e Milan. Sulle sue tracce anche altri club. Non solo italiani ...Gli uomini di mercato del Milan sono concentrati nell'acquisto di un difensore per gennaio, ma stanno pensando anche all'attacco. Come riporta il Corriere dello Sport, ...