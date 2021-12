Hugo Maradona | il ricordo di Gianinna | la figlia di Diego

(Di martedì 28 dicembre 2021)di, attraverso un post sul suo profilo instagram, dà un ultimo commovente saluto allo zio, scomparso solo poche ore fa.Morte: il messaggio di Giannina Giannina, nipote didi, ha affidato ai social l’ultimo messaggio allo zio scomparso improvvisamente questa mattina. “Non oggi, tra un altro po’di tempo. Il mistero inspiegabile della vita, impossibile da accettare.Eri il più piccolo dei tre, il mio padrino, il più ribelle, quello più lontano da casa, il papà di Nicole, Thiago e Melina. Sono stata in Giappone per il compleanno, dove hai giocato. A ...

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - sscnapoli : È scomparso Hugo Maradona. Il cordoglio del club. - rtl1025 : ?? E' morto #HugoMaradona, fratello di Diego #Maradona. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli… - Gabriel05470893 : RT @_cieloitalia: 'È morto per arresto cardiaco Hugo Maradona, fratello di Diego' - larsenaleb : RT @_cieloitalia: 'È morto per arresto cardiaco Hugo Maradona, fratello di Diego' -

Raggiunto dai microfoni di 'Tmw Radio', Lorenzo Scarafoni ha ricordato, il fratello di Diego scomparso improvvisamente a 52 anni a causa di un arresto cardiaco. I due sono stati compagni di squadra nell' Ascoli in Serie A nella stagione 1987 - '88, l'unica ...Non sono emerse ulteriori notizie fino a questo momento su come è morto, fratello del leggendario Diego Armando. L'uomo, com'è noto, è stato ritrovato privo di vita nella mattinata di oggi, martedì 28 dicembre 2021, nella sua casa di Napoli , vittima di un ...NICOLA ZUCCARO - Un altro lutto ha funestato la famiglia Maradona. E' deceduto nella tarda mattinata di martedì 28 dicembre 2021 a Monte Procida (Napoli), all'età di 52 anni per un arresto cardiaco, H ...Si è spento a 52 anni Hugo Maradona, fratello di Diego. Eccolo in un video dello scorso autunno in cui appoggiava la candidatura a sindaco di ...