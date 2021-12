Hamilton si ritira? Wolff: "Lewis è ancora preda delle emozioni" (Di martedì 28 dicembre 2021) Hamilton si ritira? Adesso non lo esclude nemmeno chi è vicino al campione britannico, anche se una decisione ancora non c'è. Dopo Ecclestone, secondo cui Lewis è deluso e vuole smettere, ieri Toto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)si? Adesso non lo esclude nemmeno chi è vicino al campione britannico, anche se una decisionenon c'è. Dopo Ecclestone, secondo cuiè deluso e vuole smettere, ieri Toto ...

Advertising

abatedomenico1 : Da 'Hamilton si ritira' a 'Leclerc? Bravo pilota, ma nulla di più': tutte le sparate di Ecclestone… - ApPietri : RT @Corriere: «Hamilton si ritira, dal 2022 si darà alla moda». La profezia di Ecclestone scuote la F1 - SentenzaGianni : @Motorsport_IT Quindi Hamilton si ritira ? - plato_nico_ : Secondo giorno di feste e secondo giorno che mio padre mi dice “hamilton si ritira” LUIGI PER FAVORE DAMMI UN SEGNO SONO STUFA - DomDellaValle : Cioè questo prende pure per il culo. Poi dicono che non fa bene #Hamilton se si ritira. Ma fa benissimo altroché. R… -