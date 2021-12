Gualtieri: “Roma più pulita, ma non ancora come merita” (Di martedì 28 dicembre 2021) Promosso con riserva. Gualtieri si dà i voti di fine anno. Lo fa nel corso della conferenza stampa sui rifiuti in Campidoglio: “Facciamo il bilancio del nostro piano di pulizia straordinaria. Ci sono tangibili miglioramenti in città, anche se restano criticità in diverse zone”, ha detto il sindaco di Roma, che ha fatto della pulizia della Capitale uno dei suoi obiettivi primari. “Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata, non ancora come merita”, afferma il primo cittadino. Che, già in campagna elettorale, aveva promesso di ripulire Roma prima di natale: “L’impegno è stato decisivo per evitare una crisi che si sarebbe sicuramente determinata durante le feste per i problemi strutturali e per incremento della produzione dei rifiuti. La ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Promosso con riserva.si dà i voti di fine anno. Lo fa nel corso della conferenza stampa sui rifiuti in Campidoglio: “Facciamo il bilancio del nostro piano di pulizia straordinaria. Ci sono tangibili miglioramenti in città, anche se restano criticità in diverse zone”, ha detto il sindaco di, che ha fatto della pulizia della Capitale uno dei suoi obiettivi primari. “è piùdil’abbiamo trovata, non”, afferma il primo cittadino. Che, già in campagna elettorale, aveva promesso di ripulireprima di natale: “L’impegno è stato decisivo per evitare una crisi che si sarebbe sicuramente determinata durante le feste per i problemi strutturali e per incremento della produzione dei rifiuti. La ...

Advertising

LegaSalvini : IL REGALO DI NATALE DI ROBERTO GUALTIERI AI ROMANI: STRADE INVASE DALL'IMMONDIZIA - LegaSalvini : RIFIUTI A ROMA, UN SONDAGGIO DISTRUGGE GUALTIERI: 'NON È CAMBIATO NULLA', MA IL SINDACO ESULTA - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, Gualtieri prometteva la “pulizia entro Natale”: l’immondizia è sparita solo dal centro, in periferia… - MauroCapozza : RT @Virus1979C: Rifiuti Roma, Gualtieri prometteva la “pulizia entro Natale”: l’immondizia è sparita solo dal centro - natofree : RT @tempoweb: Dalla #Raggi a #Gualtieri non è cambiato nulla: altro #autobus distrutto dalle fiamme #roma #28dicembre #iltempoquotidiano h… -