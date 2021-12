Gratta e Vinci, "guardi un biglietto da 5 mln di euro": il vincitore reagisce così, impensabile (Di martedì 28 dicembre 2021) Una nuova Vincita milionaria con il Gratta e Vinci. E' successo ad un fortunato signore di Milano che con sole 20 euro spese in una tabaccheria di via Novara si è portato a casa cinque milioni di euro. Il titolare del negozio ha mostrato il biglietto della serie 100x (del costo di 20 euro) in un video subito virale sui social: "Il cliente era più tranquillo di noi, ma ha detto: 'Mi avete fatto fare Capodanno'". Una gioia inaspettata che è stata manifestata con molto understatement e con una battuta degna di un film. Il tabaccaio ha anche spiegato che poi il cliente vincente ha anche ringraziato il proprietario per la Vincita inaspettata. Il Gratta&Vinci è stato giocato all'interno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Una nuovata milionaria con il. E' successo ad un fortunato signore di Milano che con sole 20spese in una tabaccheria di via Novara si è portato a casa cinque milioni di. Il titolare del negozio ha mostrato ildella serie 100x (del costo di 20) in un video subito virale sui social: "Il cliente era più tranquillo di noi, ma ha detto: 'Mi avete fatto fare Capodanno'". Una gioia inaspettata che è stata manifestata con molto understatement e con una battuta degna di un film. Il tabaccaio ha anche spiegato che poi il cliente vincente ha anche ringraziato il proprietario per lata inaspettata. Ilè stato giocato all'interno ...

