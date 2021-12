Governo-balneari, al via tavolo tecnico politico per soluzione condivisa (Di martedì 28 dicembre 2021) Un tavolo tecnico politico per definire un testo condiviso e arrivare a una soluzione definitiva entro metà gennaio. Questo l’esito dell’incontro oggi al Mise tra il Governo, rappresentato dai ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Mariastella Gelmini e i rappresentanti della categoria dei balneari. Già da domani inoltre è stato convenuto che si procederà all’avvio di un confronto serrato con le Regioni per verificare il rispetto delle norme sulla mappatura delle concessioni delle spiagge da parte di tutti. Serve infatti, è la posizione del Governo, i coinvolgimento di tutti a cominciare dalle Regioni, “nella consapevolezza che il pronunciamento del Consiglio di Stato comporta un cambiamento delle attuali norme”. Nel corso del tavolo i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Unper definire un testo condiviso e arrivare a unadefinitiva entro metà gennaio. Questo l’esito dell’incontro oggi al Mise tra il, rappresentato dai ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Mariastella Gelmini e i rappresentanti della categoria dei. Già da domani inoltre è stato convenuto che si procederà all’avvio di un confronto serrato con le Regioni per verificare il rispetto delle norme sulla mappatura delle concessioni delle spiagge da parte di tutti. Serve infatti, è la posizione del, i coinvolgimento di tutti a cominciare dalle Regioni, “nella consapevolezza che il pronunciamento del Consiglio di Stato comporta un cambiamento delle attuali norme”. Nel corso deli ...

