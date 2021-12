Gigi D’Alessio commenta lo speciale di Alberto Angela su Napoli: il momento che non si aspettava di vedere (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 28 dicembre 2021 Alberto Angela tornerà a sorprendere i telespettatori con il programma Meraviglie, alla scoperta di luoghi incantati. Quattro puntate faranno compagnia al pubblico italiano che non vede l’ora di conoscere nuovi posti mai esplorati prima d’ora, tra unicità e bellezza. Nell’attesa del primo appuntamento, commentiamo insieme Stanotte a Napoli, il programma di approfondimento che nella notte di Natale ha conquistato 4.154.000 persone e il 27% di share. Tra i fan anche Gigi D’Alessio non ha perso occasione di commentare la grandiosità dello giornalista. LEGGI ANCHE:–C’è un’altra Napoli in Giappone: questa città giapponese è identica a quella partenopea. Stenterai a riconoscere l’originale. Alberto Angela con ... Leggi su funweek (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 28 dicembre 2021tornerà a sorprendere i telespettatori con il programma Meraviglie, alla scoperta di luoghi incantati. Quattro puntate faranno compagnia al pubblico italiano che non vede l’ora di conoscere nuovi posti mai esplorati prima d’ora, tra unicità e bellezza. Nell’attesa del primo appuntamento, commentiamo insieme Stanotte a, il programma di approfondimento che nella notte di Natale ha conquistato 4.154.000 persone e il 27% di share. Tra i fan anchenon ha perso occasione dire la grandiosità dello giornalista. LEGGI ANCHE:–C’è un’altrain Giappone: questa città giapponese è identica a quella partenopea. Stenterai a riconoscere l’originale.con ...

